Росіяни гніваються, що у мобілізованих пільг більше, ніж у контрактників, – ГУР
Росіянин у розмові зі своєю матір’ю дізнався, що мобілізованим окупантам надається велика кількість пільг у порівнянні зі звичайними контрактниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
“А наші хлопці типу нічого собі не купують? Так вам чогось такі пільги у кого мобілізовані. По 200 по 300 тисяч підйомних дають, на що?”, – гнівається матір окупанта.
Далі вона була незадоволена тим, що мобілізованих вважають за героїв Росії, а про звичайних контрактників і забули.
“І бісять вже, пільги їм, жінок не мають права звільнити, чого там тільки нема. Всіх дітей хто на платній основі треба перевести на безоплатну”, – заявила жінка.
Наприкінці жінка додала, що дуже хоче дозвонитись до президента РФ Володимира Путіна та спитати, чи не знає він, як справи, оскільки немає хліба та води.
Нагадаємо, що окупанти з передової закликають росіян ховатися від мобілізації. Вони радять оформити відстрочку за станом здоров’я або взагалі тікати з Росії.
Стало відомом, шо з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 61 тисячу своїх військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів.