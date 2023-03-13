Росіяни обстріляли аграрний ліцей на Сумщині: є жертва та поранені
В понеділок, 13 березня, російські окупанти обстріляли аграрний ліцей в Сумській області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
“В Сумській області росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське”, – розповів він.
За його словами, окупанти завдали удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.
“Одна цивільна особа загинула, 4 особи поранені”, – додав Єрмак.