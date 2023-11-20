Росіяни обстріляли автостоянку підприємства в Херсоні: є загиблі та поранений

Зранку у понеділок. 20 листопада, російська армія атакувала автостоянку підприємства в Херсоні. Два водія загинули, один поранений.

Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Херсонська обласна прокуратура.

Так, близько 09:00 ворог здійснив обстріл Херсона попередньо з артилерійської зброї.

“Наразі відомо про трьох постраждалих цивільних: двоє загинули, ще одна людина дістала поранень”, – йдеться в повідомленні обласної Херсонської прокуратури.

Також значно пошкоджені цивільні автівки.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Проокудіна, загиблі – водії місцевого приватного підприємства. Також пошкоджено житловий будинок.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).