Росіяни обстріляли Харківщину запалювальними снарядами, зруйновано газопровід
В результаті обстрілу виникло три пожежі, зруйновано газопровід.
Російська армія обстріляла селище Печеніги, що у Харківській області, запалювальними снарядами.
Про це повідомив у Telegram-каналі печенізький селищний голова Олександр Гусаров.
“В результаті обстрілу на території селища виникло три пожежі. Зафіксовано попадання снаряду в об’єкт критичної інфраструктури: зруйновано ділянку газопроводу”, – зазначив він.
За словами селищного голови, пожежно-рятувальна служба, екстрена медична допомога, поліція, газова, енергетична та інші служби працюють над ліквідацією влучань.
Гусаров закликав громаду триматися поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів. // УНІАНTweet