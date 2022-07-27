Росіяни обстріляли Харківщину запалювальними снарядами, зруйновано газопровід

В результаті обстрілу виникло три пожежі, зруйновано газопровід.

Російська армія обстріляла селище Печеніги, що у Харківській області, запалювальними снарядами.

Про це повідомив у Telegram-каналі печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

“В результаті обстрілу на території селища виникло три пожежі. Зафіксовано попадання снаряду в об’єкт критичної інфраструктури: зруйновано ділянку газопроводу”, – зазначив він.

За словами селищного голови, пожежно-рятувальна служба, екстрена медична допомога, поліція, газова, енергетична та інші служби працюють над ліквідацією влучань.

Гусаров закликав громаду триматися поблизу укриттів або надійних місць захисту від обстрілів. // УНІАН