Росіяни планують перекинути частину військової техніки із Сирії до Лівії

На військово-морській базі у сирійському місті Тартус росіяни очікують на свої військові кораблі для вивозу військової техніки та озброєння.

На території бази у Тартусі перебувають, зокрема, найманці підконтрольного міністерству оборони рф “африканського корпусу”.

5 січня 2025 року прибути у сирійський порт планують російські великі десантні кораблі “іван ґрєн” і “алєксандр отраковскій”, а також суховантажне судно Sparta ― зараз вони перебувають на переході до Тартуса в акваторії Середземного моря.

На борту “отраковского” перебуває начальник штабу 121 бригади десантних кораблів флоту держави-агресора росії капітан 1-го рангу давітян юрій альбєртовіч.

8 січня 2025 року у Тартус планують зайти ще два російські судна ― універсальне вантажне судно Sparta II і танкер “іван скобєлєв”, які нині мають намір перетнути Гібралтарську протоку.

Вантажні кораблі Sparta та Sparta II росіяни планують залучити для перевезення військової техніки та озброєнь із Сирії до Лівії.

▪️ Ще один військовий корабель росії зі складу оперативного з’єднання вмф рф Середземному морі ― фрегат “адмірал ґоловко” ― планує здійснити дозаправку.

▪️ Тим часом на росії, на одному з аеродромів у владімірскій області розвантажили, ймовірно, вивезені із Сирії бронетранспортери.

Головне управління розвідки МО України