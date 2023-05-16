Росіяни протягом дня нанесли 20 ударів по Сумщині: є руйнування та поранений
У вівторок, 16 травня, російські війська вкотре атакували Сумську область. Окупанти протягом дня 20 разів обстріляли прикордонні громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння Сумської області. Всього зафіксовано 112 вибухів.
- Миропільська громада: зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БПЛА. Також ворог бив з міномета – 11 вибухів. Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл громади – 5 вибухів. Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна людина зазнала поранень.
- Білопільська громада: ворог бив з міномета – 33 вибухи. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС – 3 вибухи та артобстріл – 8 вибухів.
- Юнаківська громада: був обстріл з міномета (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (14 вибухів).
- Хотінська громада: ворог скинув 5 мін.
- Великописарівська громада: здійснено обстріл (12 вибухів) з гранатомета та артобстріл – 12 вибухів.
- Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).