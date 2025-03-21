Росіяни вдарили по газовимірювальній станції «Суджа», аби дискредитувати Україну

У Генштабі нагадали, що ця газовимірювальна станція вже не раз була атакована росіянами.

Звинувачення росіянами українців в ударі по газовимірювальній станції в Суджі є безпідставними, заявили в Генштабі ЗСУ. Там наголосили, що країна-терористка посилює дискредитаційну кампанію щодо України.

«Російська Федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції «Суджа». Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами», – йдеться у заяві Генштабу.

Як приклад там навели удари по станції керованими авіабомбами, які росіяни здійснили минулого року. Крім того, три дні тому, зазначили в Генштабі, ворог знову вдарив по станції КАБами.

Сьогодні ж, аби підсилити свій спланований деструктивний інформаційний вплив, росіяни обстріляли газовимірювальну станцію з артилерії. При цьому в Генштабі нагадали, що раніше ворог використовував трубу магістрального газогону, аби потайки перемістити свої підрозділи.

«Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям», – наголосили в Генштабі.

Повідомлялося, що 20 березня, внаслідок обстрілу в Курській області масштабна пожежа охопила газовимірювальну станцію «Суджа». ГВС «Суджа» – єдина станція, через яку здійснювалося прокачування газу для транзиту до Європи «Газпромом» обсягом 42 млн кубометрів на добу. // Дзеркало тижня