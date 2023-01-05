Росіяни вдарили по пожежній частині у Херсоні (фото)

Російські окупанти сьогодні, 5 січня, завдали удару по пожежній частині у Херсоні. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

“Черговий удар по рятувальникам, які захищені від атак міжнародним правом, але на практиці цього права їх ворог позбавляє чи не щодня”, – сказано у повідомленні.

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежну частину, осколками посічено автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни обстріляли центр Херсона, загинув чоловік.

Окрім того, в результаті сьогоднішнього обстрілу Чорнобаївки та Камишан Херсонської області чотири особи отримали поранення.