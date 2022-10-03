Росіяни вдарили ракетами по медзакладу в Куп’янському районі Харківщини, є жертви (фото)
Загинув лікар-анестезіолог, одна медсестра поранена.
Російські окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп’янському районі Харківщини.
Про це повідомив у соцмережах керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра отримала поранення. Інформацію щодо всіх постраждалих ще уточнюють.
Медзаклад майже повністю зруйнований – із першого по четвертий поверхи.
На місці події працюють рятувальники та правоохоронні органи.
“Завдавати ударів по лікувальному закладу – це верх жорстокості росіян!”, – наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, днями загарбники обстріляли Куп’янськ та населені пункти Куп’янського району, а також Вовчанськ та с. Гатище Чугуївського району на Харківщині.
Сьогодні Нацполіція повідомила, що в селі Піски-Радьківські Харківської області поліцейські виявили ще одну катівню російських військових. // LB.ua
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