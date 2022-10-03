Росіяни вдарили ракетами по медзакладу в Куп’янському районі Харківщини, є жертви (фото)

Загинув лікар-анестезіолог, одна медсестра поранена.

Російські окупанти завдали ракетного удару по лікувальній установі в Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомив у соцмережах керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра отримала поранення. Інформацію щодо всіх постраждалих ще уточнюють.

Медзаклад майже повністю зруйнований – із першого по четвертий поверхи.

На місці події працюють рятувальники та правоохоронні органи.

“Завдавати ударів по лікувальному закладу – це верх жорстокості росіян!”, – наголосив Синєгубов.