Росіяни влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Постраждали шестеро людей, серед них – 15-річна дівчинка

Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі”, – додав пізніше Вілкул.

У ДСНС повідомили, що закінчили аварійно-рятувальні та пошукові роботи ще вночі.

Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них – 15-річна дівчинка. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Пошкоджені – 3 багатоквартирних і 17 приватних.

Потрощені вікна в соціальному закладі і в стаціонарному відділенні лікарні. Пацієнтів перевели до інших медустанов.

Побиті й понад 20 транспортних засобів. // LB.ua