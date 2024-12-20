Росіяни влучили в житловий будинок у Кривому Розі. Постраждали шестеро людей, серед них – 15-річна дівчинка

Published

Ввечері 19 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Всі на місці. Всі працюємо. Знову у житловий будинок. Тварі”, – додав пізніше Вілкул.

У ДСНС повідомили, що закінчили аварійно-рятувальні та пошукові роботи ще вночі.

Через ворожу атаку постраждали шестеро людей. Серед них – 15-річна дівчинка. Вона та двоє чоловіків госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Частково зруйнований двоповерховий житловий будинок. Пошкоджені – 3 багатоквартирних і 17 приватних.

Потрощені вікна в соціальному закладі і в стаціонарному відділенні лікарні. Пацієнтів перевели до інших медустанов.

Побиті й понад 20 транспортних засобів. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...