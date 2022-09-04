Росіяни випустили з Криму ракети по материковій Україні, але вони «не захотіли» летіти (відео)

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Окупанти запускають дві ракети, але за кілька секунд ті приземляються.

Російські окупанти зробили черговий невдалий пуск ракет з Севастополя, скерованої по материковій Україні.

Окупанти продовжують випускати по Україні ракети \ Скріншот

Відео нічного інциденту з’явилось у місцевих пабліках.

Самі ж мешканці окупованого півострова припускали, що чергові спалахи у небі є наслідком феєрверків.

На кадрах, відзнятих очевидцями з житлової зони, видно, як окупанти запускають дві ракети вгору, але за кілька секунд ті приземляються.

УНІАН

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