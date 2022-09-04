Росіяни випустили з Криму ракети по материковій Україні, але вони «не захотіли» летіти (відео)
Окупанти запускають дві ракети, але за кілька секунд ті приземляються.
Російські окупанти зробили черговий невдалий пуск ракет з Севастополя, скерованої по материковій Україні.
Відео нічного інциденту з’явилось у місцевих пабліках.
Самі ж мешканці окупованого півострова припускали, що чергові спалахи у небі є наслідком феєрверків.
На кадрах, відзнятих очевидцями з житлової зони, видно, як окупанти запускають дві ракети вгору, але за кілька секунд ті приземляються.Tweet