Росіяни вже не готують котел для ЗСУ на Харківщині – що натомість: ISW змінив свої попередню оцінку (карта)

Найбільш ймовірна мета арії РФ – створити буферну зону перед своєю Білгородською областю.

Росіяни хочуть якнайшвидше створити буферну зону вздовж кордону своєї Білгородської області, глибше проникнення на північ Харківщини не є для них пріоритетом. Так у черговому своєму звіті оцінює поточну ситуацію на харківському напрямку Американський Інститут вивчення війни ISW.

Нагадаємо, раніше дослідники виходили з того, що росіяни можуть використати наступ на Вовчанськ для того, щоб зайти у тил українським військам, які обороняються від атак РФ на куп’янському напрямку.

Деякі нові спостереження вказують на те, що російські війська навряд чи це робитимуть.

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Зокрема ISW поки що не баче підтверджень того, що російські війська переправилися на південний берег річки Вовча у Вовчанську або його найближчих околицях.

Водночас росіяни вдарили по мостах через цю річку, котрі, у разі масштабного наступу на південь, мали б забезпечити їм стабільне матеріально-технічне забезпечення. Звідси висновок, що росіяни просто прагнуть негайних досягнень у неукріпленому районі на півночі Україна.

Розгортання бронетехніки в районі Вовчанська, на думку ISW свідчить лише про те, що російські війська прагнуть досягти швидких успіхів, але не планують поширювати їх на південний берег річки Вовча, глибше на північ Харківську область.

Такий підхід цілком узгоджується із заявами президента Росії Володимира Путіна та інші офіційних осіб Кремля про необхідність створити «демілітаризованої буферної зони» в окупованій Україні для захисту російської території від українських ударів. Втім, розміри цієї зони у заявах кремлівських високопосадовців ніяк не лімітувалися.

Тож ISW не виключає подальшого наступу росіян від кордону з Білгородщиною, зважаючи на те, що Росія має значні резерви, для розвитку успіхів на цьому напрямку. // Дзеркало тижня