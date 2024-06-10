Росіяни вже почали погрожувати країнам, де базуватимуться українські F-16

У Госдумі вже встигли поставити умову щодо базування у чужій країні чужих літаків.

У Росії почали погрожувати країнам, в яких базуватимуться винищувачі F-16, передані Україні. Зокрема, голова комітету Госдуми з оборони Андрєй Картаполов у коментарі пропагандистам із «РИА Новости» заявив, що літаки та аеродроми за межами України – це нібито законна ціль збройних сил РФ.

«Якщо вони не використовуватимуться за прямим призначенням, то не будуть (законною ціллю для ЗС РФ), а от якщо вони братимуть участь у бойових вильотах, то, безумовно, будуть. Включаючи і аеродроми, на яких вони базуються, з усіма наслідками, що випливають», – заявив Картаполов.

Країни, де базуватиметься частина українських F-16, він назвав «колишніми партнерами». При цьому додав, що якщо літаки там стоятимуть лише на зберіганні, тоді «претензій» нібито не буде.

«А от якщо вони злітають із аеродромів якоїсь країни, заходять у повітряний простір України, пускають ракети та повертаються туди, то це законна ціль. Що стосується [можливості] збивати, ми можемо збивати будь-кого і де завгодно», – додав депутат країни-терористки.

Раніше начальник авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов зазначив, що низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розміщуватиметься на зарубіжних базах. Таким чином планують захистити винищувачі від російських ударів, а також на них навчатимуться українські пілоти. // Дзеркало тижня