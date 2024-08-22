Росіяни залишаються заблокованими на Вовчанському агрегатному заводі без шансів вийти звідти – ISW

Харківський напрямок у загарбників не в пріоритеті.

Контингент російських військ залишається заблокованим на агрегатному заводі у місті Вовчанську (на північний схід від Харкова). Про це у черговому своєму звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW, посилаючись на речника Харківського угруповання військ ЗСУ полковника Віталія Саранцева.

При цьому росіяни не можуть вирватися із заводу, оскільки українські війська контролюють усі навколишні шляхи.

Загалом вчора, 21 серпня, на півночі Харківської області тривали обмежені позиційні бойові дії і підтверджених змін лінії фронту не було.