Росіяни залишили свою медсестру стікати кров’ю на полі бою – допит полоненої (відео)

Жінка добровольцем пішла на війну в Україну і на своєму досвіді переконалася, що «мы своих не бросаем» – черговий міф рашистів.

У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою… І це при тому, що вона мала рятувати життя іншим.

«Обещали, что таки заберут… Я стала просить, чтоб хоть как-то закинули аптечку, потому что пепешки закончились (комплекти під першу медичну допомогу, – прим.), а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация таки будет… Но уже пришло понимание, что за нами не придут», – розповідає полонена.

Її, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.

Але так таланить далеко не всім: ЗСУ впевнено і методично «перемелює» тих, хто прийшов воювати на нашу землю. Понад 72 тис. загарбників уже відчули спротив українських захисників.

Тож усім росіянам, хто не розрахував свої сили на війні, СБУ рекомендує не ризикувати і нагадує про «гарячу лінію».

Зателефонувавши за номерами: +380665803498, +380931192984, можна дізнатися як здатися в полон та врятувати своє життя.

Звертаємося до українців: діліться цими номерами зі своїми знайомими та родичами в росії. Що більше окупантів здадуться в полон, то швидше повернуться з війни наші рідні!