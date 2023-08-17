Росіяни зранку обстріляли село на Харківщині: є загибла, ще одна жінка поранена

Російські загарбники обстріляли село Заоскілля Куп’янського району Харківської області, внаслідок чого загинула 61-річна жінка, жінка 60-ти років зазнала поранень.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

«Близько 10 години ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп’янського району. На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці», – поінформував Синєгубов.

За його словами, в результаті ворожого обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема, житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди.

Вранці 17 серпня російські війська обстріляли село Ківшарівка Куп’янського району Харківської області.