Росіянин в Курській області зняв на відео розбиту колону РФ з мертвими солдатами

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Аналітичний проєкт DeepState опублікував відео, відзняте росіянином, на якому видно розбиту колону машин збройних сил РФ зі знищеним особовим складом у селі Жовтневе Курської області РФ.

Про це повідомляє DeepState у Telegram:

“Гори кацапських трупів в Жовтневому (окупаційна назва – Октябрськоє). Один із кацапів (росіян – ред.) зафільмував кадри, згорілої до тла колони, ворожих військ. Обгорілі тіла просто стирчать з вантажівок”.

Проєкт зазначає, що це були резерви, які російська влада спрямувала на Курщину. Загалом знищено близько 13 вантажівок з окупантами.

Уночі російські Telegram-канали публікували відео – також зняте водієм під час руху – масштабної пожежі у Рильському районі Курської області. Село Жовтневе розташоване у цьому районі. Ймовірно, на нічному відео з пожежею горить саме розбита колона з російськими військовими.

Село Жовтневе розташоване приблизно за 30-40 км від українського кордону. // УП

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