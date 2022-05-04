Российские пропагандисты обвинили Украину в черной магии с еврейскими буквами, но снова оконфузились

Российские пропагандисты превзошли сами себя и придумали легенду про сатанинские ритуалы в украинской армии и чуть ли не человеческие жертвоприношения.

Как часто бывает в последнее время в российской пропаганде, без евреев, в данном случае, без иврита, не обошлось, отмечает издание News.IsraelInfo.co.il. Новостное агентство РИА Новости рассказывает леденящую кровь историю — в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка обнаружены признаки ритуалов черной магии.

«На стене обнаружена сатанинская печать, вызывающая ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу», — пишет корреспондент.

В РИА Новости нашли эксперта Екатерину Дайс, которая объяснила, что это «магическая печать темных сил, сочетающая идеи анархии, оружия и фашистской символики. Женщина обратила внимание на надпись Zein под рисунком и страшно обрадовалась: «В библейском иврите «Зайн» означает «меч», а глагол «лезаен» — «вооружать».

Она предположила, что авторы «просили послать им больше оружия». Несчастная женщина также обнаружила на списке военных потерь кровавые полосы, что может свидетельствовать о человеческих жертвах.

Насчет жертвоприношения не знаем, а вот на счет «зайна» хотим «обрадовать» эксперта. Совершенно неизвестно, чего на самом деле «просили послать им больше». «Зайн» на иврите также грубое название мужского полового органа, а глагол «лезаен» может быть употреблен в значении «совокупляться».