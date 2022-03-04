Российские военные расстреляли машину жителя Иванкова Олега Булавенко, который вывозил своих собак, сын зафиксировал преступление на видео

Осторожно! Это видео содержит кадры, которые могут вас шокировать. В Киевской области 25 февраля, по свидетельству очевидцев, российские военные обстреляли машину жителя Иванкова Олега Булавенко, который вместе с сыном эвакуировал своих собак. Олег Булавенко погиб.

Ранее он успел вывезти семью и вернулся за собаками, отмечает Радио Свобода. На этом видео он вместе с сыном ехал к местной окружной дороге, по которой двигались колонны российской армии на Киев. Отец сыном заметили движение военной техники и остановились. Русские «освободители» без предупреждения расстреляли машину мирных жителей, убив отца и двух овчарок. Тело погибшего не могли вывезти еще 5 дней из-за угроз российских захватчиков. В России продолжают заявлять, что не стреляют в гражданское население.