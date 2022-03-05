Российский пилот Александр Красноярцев который бомбил Чернигов, тоже «ничего не знал» (видео допроса)

Российский пилот Александр Красноярцев, чей истребитель-бомбардировщик был сбит сегодня над Черниговым с фугасными авиационными бомбами ФАБ-500, рассказал на допросе: командование, отдавая приказ, говорило, что всех мирных жителей из города «вывели».

«Нам ставят задачу, минут 10 есть подготовиться, посмотреть район, куда летим. … Нам сказали, что отсюда всех вывели», – сказал летчик.

Захваченный сегодня в плен под Черниговом русский лётчик Красноярцев, бомбивший мирных жителей города, также совершал подобные преступления в Сирии. Это стало очевидным, после публикации расследователями групповой фотографии где он стоит рядом с сирийским диктатором Асадом (слева) на военном аэродроме в Сирии.