Российское ГРУ вероятно причастно к взрывам на военных складах в Украине — Bellingcat

Расследователь Христо Грозев сообщил, что в Bellingcat считают, что российское ГРУ может быть причастно к взрывам на военных складах боеприпасов в Украине в 2014-2015 гг.

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV, сообщает УНН.

«Сначала надо посмотреть чисто аналитически и сказать, если Россия, если ГРУ (Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ или Главного разведывательного управления, — ред.) делало это в странах Европейского Союза, с которыми они находятся в состоянии неформальной войны, так вообще есть ли шанс, что они не делали этого в Украине, где уже доказано, что у них была агентурная сеть и идет война? То есть аналитический вывод может быть один: да, они пытались подрывов в Украине тоже «, — заявил Грозев.

Расследователь добавил, что, учитывая последнюю информацию о методике подготовки взрывов в Чехии и Болгарии, в Bellingcat сделали вывод, что Россия может быть причастна ко взрывам на военных складах в Украине в 2014-2015 гг.

«Почерк достаточно стандартный и повторяется в каждом из взрывов. Они всегда привозили с собой детонаторы дистанционного управления с электрической зарядкой. То есть могли активировать детонатор позже, издалека с мобильного. Но всегда сначала они вызывали на складах пожар. И во время пожара задействовали детонатор, чтобы это было похоже на просто пожар. Так делали во всех случаях со складами «, — сообщил журналист.

Взрывы на военных складах

В течение 2014 — 2018 годов в Украине произошел ряд пожаров (взрывов) военных складах, речь идет о ЧП в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.), с. Новоянисоль (Донецкая обл.) . Потери от пожаров оцениваются в миллиарды долларов.

Если же говорить о периоде 14 — 15 годах, то речь вероятно идет о ЧП в Сватово и Кривом Роге.

Сватово

29 октября 2015 в Сватово Луганской области загорелись военные склады, где хранилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Огонь бушевал сутки, снаряды разлетались на расстояние до 4-х километров от эпицентра возгорания. По данным ГСЧС, 4 человека погибли, 16 получили ранения. Причиной пожара на артсклады в ГПУ назвали халатность должностных лиц.

Кривой Рог

20 марта 2014 в Кривом Роге загорелись военные склады с танками, полностью заправленные топливом и с полным боекомплектом. Тогда сгорели два танка Т-64. Обошлось без пострадавших.

Напомним, по данным Bellingcat, после диверсии на складе боеприпасов в Чехии российские спецслужбы дважды пытались убить болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украине.