Россия потеряла в Украине больше танков, чем есть во всей французской армии

Как пишет со ссылкой на аналитический сайт Oryx (@oryxspioenkop) международный обозреватель газеты Wall Street Journal Ярослав Трофимов, Россия за месяц военных действий в Украине потеряла уже по меньшей мере 300 танков – примерно столько, сколько состоит на вооружении всей французской армии, и половину британского танкового парка.

Речь идет о военной технике, уничтожение которой визуально подтверждено и задокументировано, отмечает Би-Би-Си.

Это преимущественно танки T-90, T-80 и T-72 разных модификаций.