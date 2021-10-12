Россия сорвала заседание подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать коронавирус в ОРДЛО, — Гармаш
На оккупированных территория Донецкой и Луганской областей наблюдается критическая ситуация с коронавирусом. Россия не хочет об этом говорить в Трехсторонней контактной группе, поэтому сорвала заседание гуманитарной подгруппы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя украинской делегации в ТКГ Сергея Гармаша.
По словам Гармаша, для того, чтобы сорвать заседание подгруппы, российская сторона снова привела осужденную за терроризм в Украине Майю Пирогову.
«Это нельзя назвать иначе, чем намеренным срывом Россией переговоров в гуманитарном треке на фоне закрытия КПВВ на Донбассе и гуманитарной катастрофы, вызванной, спровоцированной Москвой, вспышкой смертности от коронавируса», — отметил он.
Напомним, оккупанты заявляют о критической ситуации с коронавирусом в ОРДО. Там в больницах уже не хватает кислорода для больных с COVID-19.
Как писало РБК-Украина, оккупанты запретили пенсионерам пересекать пункты пропуска на Донбассе, потому что они якобы распространяют коронавирус.