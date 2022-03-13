По словам официальных лиц США, Россия запросила у Китая военную технику для поддержки своего вторжения в Украину, что вызвало обеспокоенность Белого дома тем, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи украинским силам в защите своей страны. Об этом пишет издание Financial Times.

Официальные лица США сообщили Financial Times, что Россия запрашивала военную технику и другую помощь с самого начала вторжения. Они отказались сообщить подробности о том, какую технику запросила Россия.

Другие официальные лица США также заявили, что есть признаки того, что у России заканчиваются некоторые виды вооружений, поскольку война в Украине приближается к началу третьей недели.

Это также поднимает новые вопросы об отношениях между Китаем и Россией, которые становятся все более крепкими, поскольку обе страны выражают свое несогласие с США по всем вопросам, от НАТО до санкций. Китай изображал себя нейтральным игроком в украинском кризисе, но отказывался осудить Россию за вторжение в Украину. США также не видят никаких признаков того, что президент Китая Си Цзиньпин готов оказать какое-либо давление на Путина.