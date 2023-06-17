Российский писатель-имперец и соратник террориста Гиркина Калашников показал, как живет «освобожденный» Россией Донбасс (видео)

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Максим Калашников съездил в Луганскую область и опубликовал видео из поселка Тошковка, где шли бои год назад.

Поселок полностью уничтожен. Уцелевшие люди ютятся в руинах своих жилищ без света, газа и воды. Работы нет, все предприятия разрушены. Из 4000 жителей осталось 170. Российские военные мародерствуют и воруют все, что могут найти на руинах. Никакого восстановления не происходит. Российским властям разоренная территория не нужна.

Калашников признается, что местные жители ненавидят Россию и не могут понять, за что с ними все это сделали.