Рота російських солдатів на чолі з командиром відмовилася їхати до України — журналіст

Військовослужбовці РФ продовжують відмовлятися від участі у війні біля України.

Окупанти нерідко останнім часом відмовляються брати участь у війні проти України. Іноді «відмовниками» стають цілі підрозділи.

Про такий випадок на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Роман Цимбалюк.

«Одна з рот 21 окремої мотострілецької бригади(в/ч 12128, Тоцьке-2, Оренбурзька обл.) у повному складі, включно з командиром, відмовилася від вибуття на територію України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ втягує у війну з Україною жителів ОРДЛО, які не підлягають призову. У першу чергу це стосується співробітників «стратегічних підприємств», яким досі гарантували «бронь».

А росіяни всіма способами уникають мобілізації. Вони пишуть рапорти, калічать себе і ховаються. Один з досвідчених підрозділів спецназівців армії РФ у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя.

За даними командування ЗСУ, понад 80% солдатів з окремих підрозділів армії РФ відмовляються продовжувати воювати. Командири забороняють звільняти російських солдатів, якщо у них закінчився контракт. // УНІАН