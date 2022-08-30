Роздягали та закопували мешканця Макарівської громади в холодний грунт – повідомлено про підозру трьом російським окупантам

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора встановлено та повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ у березні 2022 року, перебуваючи у тимчасово окупованому с. Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району Київської області жорстоко поводились з цивільною особою.

Впродовж тижня вони знущалися над місцевим мешканцем – завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не надавали воду, їжу та одяг.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Офіс Генпрокурора