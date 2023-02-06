Розграбування майна цивільного населення в окупованому селі на Київщині – військовому ЗС РФ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури військовослужбовцю збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, підозрюваний, що проходив службу у 37 окремій гвардійській мотострілецькій бригаді збройних сил РФ, проник до одного з приватних будинків. Там спільно зі співслужбовцями він базувався і проживав протягом усього періоду окупації.

Тікаючи з Київщини окупант разом з іншими військовослужбовцями з корисливих мотивів викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти. При цьому він розумів, що награбоване майно не могло бути використано у військових цілях.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська обласна прокуратура