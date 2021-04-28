Розпочато розслідування за фактом підриву автомобіля ЗСУ на Луганщині (фото)

За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом підриву автомобіля українських військових в зоні проведення ООС. Подію кваліфіковано як терористичний акт, що призвів до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України).

За даними слідства, 27 квітня 2021 року близько 12:30 в районі населених пунктів Оріхове та Новотошківське Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль Збройних Сил України «ГАЗ-66» наїхав на невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху один з українських військовослужбовців загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та осіб, які причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора