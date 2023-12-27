Розпочато розслідування за фактом розстрілу ворогом українських військовополонених під Запоріжжям

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці армії рф у грудні 2023 року під час бойового зіткнення із Силами оборони України поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти їх розстріляли.

Відео про це наразі розповсюджено в інтернеті.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.

Так, упродовж останнього місяця у мережі зʼявилося відео страти (https://t.me/pgo_gov_ua/19485) російськими військовослужбовцями українських воїнів, які здавалися в полон. Також зафіксовано використання українських військовополонених (https://t.me/pgo_gov_ua/19838) у якості «живого щита» на лінії зіткнення.

За фактами вчинення військовослужбовцями рф воєнних злочинів триває досудове розслідування. росія понесе покарання за кожний такий злочин.

Офіс Генерального прокурора