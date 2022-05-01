Розпочато розслідування за фактом застосування росіянами авіабомб і крилатих ракет проти мирного населення на Донеччині

За процесуального керівництва окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ОГП.

За даними слідства, 29 квітня 2022 року під час обстрілу збройними силами РФ смт Велика Новосілка та с. Времівка Волноваського району зазнали тілесних ушкоджень 6 місцевих мешканців, у тому числі 15-річний хлопець. Цього ж дня з м. Сіверська Бахмутського району до лікарні доставлено пораненим 14-річного підлітка.

Бахмутські хірурги надають допомогу 2 цивільним особам, які отримали тяжкі вогнепальні поранення через обстріли ворогом м. Привілля та м. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області.

30 квітня 2022 року у м. Добропілля внаслідок застосування окупантами крилатих ракет фугасної проникаючої дії потрапили до лікарень ще 8 містян, серед яких троє дівчаток 5, 6 та 7 років. Крім того, уламками пошкоджено приватні будинки, житлові корпуси місцевого профілакторію, комбінат хлібобулочних виробів.

Двома днями раніше російська армія обстріляла Краматорський район. Вкотре прильоти зафіксовані у населених пунктах, де відсутні будь-які об’єкти військової інфраструктури: селища Привілля, Майдан, Новомиколаївка, Іванівка. Ракетами та скинутими з літаків авіабомбами ворог пошкодив декілька житлових будинків, приміщення фермерського господарства, сільський трансформатор.

Від чергових обстрілів смт. Велика Новосілка постраждали цивільні оселі селян та легкова автівка, а у с. Володимирівка Бахмутського району — лінія електропередач.