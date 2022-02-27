Розпочато розслідування за фактом знищення агресором найпотужнішого українського літака АН-225 «Мрія»

Російські окупанти продовжують вести бойові дії на території України.

27 лютого 2022 року внаслідок атаки збройних сил Російської Федерації артилерійським обстрілом військового аеродрому «Антонов» у Гостомелі Київської області знищено унікальний цивільний літак АН-225 «Мрія».

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Цей літак українського виробництва один із найбільших та найпотужніших літаків у світі.

Прокурори документують всі воєнні злочини військових РФ з метою невідворотності покарання.

Офіс Генпрокурора