Розстріл авто з 6 цивільними із танкових кулеметів на Київщині — розслідуються дії ЗС РФ

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями. Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 березня 2022 року шестеро осіб їхали на автомобілі з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою «V», які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

Прокурори фіксують всі злочини країни-агресора з метою притягнення всіх винних до відповідальності.

Офіс Генпрокурора