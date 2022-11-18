Розстріл семи цивільних, серед яких неповнолітня дівчина – на Херсонщині фіксують черговий воєнний злочин РФ

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно зі слідчими поліції провели комплексний огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством цивільного населення.

За попередніми даними, у квітні 2022 року під час окупації зс РФ одного із сіл Херсонського району, російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних. Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина.

Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі.

Для забезпечення належного розслідування та документування воєнного злочину проти мирного населення проводяться слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Офіс Генпрокурора