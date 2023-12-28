Розстріляні російськими окупантами: поліцейського Юрія Чабаха впізнали по жетону в братській могилі в Бучі

Більша частина життя поліцейського Юрія Чабаха пройшла у місті Буча на Київщині.

З початком повномасштабного вторгнення, поліцейський вступив до лав тероборони. Зв’язку з ним не було.

Перші звістки про долю Юрія Чабаха з’явились 10 квітня 2022 року. Тіло правоохоронця ексгумували з братської могили, яка знаходилась біля церкви Андрія Первозванного у місті Буча.

Юрія вбили російські окупанти у березні 2022 року на одній з його рідних вулиць.

Батьки, які втратили єдиного сина, залишились ще й без родинного будинку. На початку вторгнення й окупації Бучі, у будинок Чабахів влучила ворожа ракета.

Нині у рідному місті поліцейського перейменована одна з вулиць на його ім’я. За життя Юрій Чабах не встиг отримати звання капітана, але дуже про це мріяв. Отримав його вже посмертно, а погони забирали його батьки.

Історію правоохоронця з Бучі Юрія Чабаха дивіться у проєкті «Розстріляні росією» від Міністерства внутрішніх справ України (посилання у коментарях).

Національна поліція України