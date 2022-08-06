Розстріляний “заступник голови адміністрації” Нової Каховки, колаборант Гура, помер у реанімації
Раніше повідомлялося, що він перебуває у важкому стані.
Так званий “заступник голови адміністрації” Нової Каховки, колаборант Віталій Гура, помер у реанімації. Зрадник загинув після того, як в нього стріляли з пістолета “Макарова”.
Цією інформацією поділився ще один зрадник — “керівник адміністрації” Нової Каховки Володимир Леонтьєв. Раніше інформація щодо стану Гури розходилася. Кремлівські пропагандисти стверджували як про загибель колаборанта, так і про його важкий стан.
Нагадаємо, в суботу, 6 серпня, стало відомо, що на зрадника України скоїли замах. За даними росЗМІ, в Гуру вистрілили з пістолета “Макарова” поруч з його особистим будинком. На місці інциденту виявили гільзи від ПМ. Серед окупантів обговорювалося транспортування колаборанта до Криму. // УНІАНTweet