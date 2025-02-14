Розстріляв мирного жителя на Чернігівщині – судитимуть чергового російського окупанта

Прокурорами Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений разом з іншим військовим рф, перебуваючи в одному із сіл Прилуцького району, змусили місцевого мешканця вийти зі свого дому, погрожуючи автоматами. Після цього вони вивели його за межі подвір’я в чагарники, де розстріляли.

Наразі вживаються заходи щодо ідентифікації його спільника.

За вчинене окупанту загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування проводилося Прилуцьким РВП ГУНП у Чернігівській області.

Офіс Генпрокурора