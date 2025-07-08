Сьогодні, в роковини ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит” у Києві, воєнна розвідка України публікує інформацію про одного з відповідальних за підготовку цього воєнного злочину військовослужбовця армії агресора.

Майор зс рф шейнов дєніс алєксєєвіч — начальник спеціальної інженерної служби 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Саме цей підрозділ був безпосередньо залучений до терористичної атаки на медичний заклад, у якому в момент удару на лікуванні перебувало 627 дітей.

Майор шейнов за своїми функціональними обов’язками начальника спеціальної інженерної служби відповідав за організацію технічної підготовки крилатих ракет повітряного базування Х-101 до застосування літаками стратегічної авіації.

Воєнний злочинець дєніс шейнов народився 30 січня 1978 року в саратові. Паспорт: серія 6302 №906672, виданий 15 березня 2002 року відділом внутрішніх справ кіровського району міста саратова.

Випускник саратовського вищого військового інженерного командного училища ракетних військ. У 2018 році перебував у Сирії, де виконував так звані спеціальні завдання.

Нагороджений медалями «За воинскую доблесть» II ст. (2000), «За отличие в военной службе» I ст. (2015), «Участнику военной операции в Сирии» (2019).

шейнов одружений із шабаловой єлєной міхайловной, народженою 30 квітня 1976 року, має сина та доньку. Постійна адреса проживання родини московитів: м. саратов, вул. батавіна, буд. 12, кв. 266.

ГУР МО України нагадує: за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України