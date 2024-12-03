Розвідка перехопила накази командування РФ щодо розстрілу українських військовополонених
Українська розвідка перехопила ще одну розмову військового командування Російської Федерації. У ній командир наказував окупантам вбивати українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Потім він дає підлеглим наказ здійснити воєнний злочин – розстріляти полоненого.
“Нехай, коротше, його валять! Ти, що – не зрозумів що треба зробити?!” – каже росіянин.
За даними розвідки, розмову було перехоплено у Донецькій області.
“Що там, бл*ь, за складнощі, на*уй? Барон, застрельте і все. Що ви там, сисюкаєтеся, на*уй?”, – кричить росіянин.
Страти українських військовополонених
Протягом останніх місяців українські правоохоронці декілька разів повідомляли про випадки страти українських військових, яких росіяни брали в полон. Зокрема, на початку листопада Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл шести українських військовополонених на Покровському напрямку.
Наразі наймасовішою стратою є вбивство російськими окупантами одразу 16 полонених українських захисників на Покровському напрямку.
Також днями у Запорізькій області російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Подія трапилася поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району