Розвідка: Росія готує інформаційний удар на тлі обмінів — кульмінація вже за кілька днів

Зокрема пропагандисти готують фейкові списки.

Як зазначає розвідка, рішення про запуск кампанії ухвалив особисто очільник Кремля Владімір Путін, а за її координацію відповідає один із перших заступників глави його адміністрації. Уся операція базується на швидкому поширенні емоційно зарядженого та маніпулятивного контенту через провідні пропагандистські прокремлівські ресурси — від Маргаріти Сімоньян і Владіміра Соловйова до так званих “воєнкорів”.

Основна тактика російських ЗМІ полягає в навмисному перекручуванні фактів, перебільшенні технічних затримок в обмінному процесі та поданні їх як свідомого саботажу з боку української влади. Зокрема, поширюються твердження про нібито небажання Києва повертати тіла загиблих військовослужбовців, про тисячі тіл, які досі не доставлені в Україну, та про “бездіяльність” офіційних органів.

За інформацією СЗР, до кампанії долучили також низку “маргінальних проросійських інформаційних платформ у Європі”, зокрема нібито мова йде угорські Magyar Nemzet і Magyar Hírlap, чеський сайт CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International. Їхнє завдання — ретранслювати кремлівські наративи в міжнародний інфопростір.

Кульмінаційним моментом, за прогнозами СЗР, стане публікація сфальсифікованих списків нібито ідентифікованих загиблих українців — як військових, так і цивільних. У такий спосіб Москва намагається спровокувати паніку в українському суспільстві. // Дзеркало тижня