Військові злочинці – військовослужбовці 54 центри підготовки розвідувальних підрозділів, що беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України

СПИСОК

личного состава 54 центра подготовки разведывательных подразделений

войсковая часть 90091

Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ

Помните! За совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности