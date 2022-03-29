Розвідка здобула дані про російський 54-й центр підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України

Опубликовано

Військові злочинці – військовослужбовці 54 центри підготовки розвідувальних підрозділів, що беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України

СПИСОК
личного состава 54 центра подготовки разведывательных подразделений
войсковая часть 90091
Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ

Возможно, это изображение (текст)


п/п		 Воинское
звание		 Воинская должность Фамилия
инициалы		 Дата рождения
1 подполковник Начальник центра Барсуков
Николай Николаевич		 26.04.82
2 старший лейтенант Помощник начальника центра
по физической подготовке —
начальник физической подготовки		 Семеняк
Александр Валентинович		 31.10.89
3 майор Начальник штаба- заместитель
начальника центра		 Калинченко
Павел Александрович		 17.03.76
4 капитан Помощник начальника штаба Плугарев
Александр Иванович		 04.10.80
5 майор Начальник отделения Глущенко
Александр Владимирович		 17.08.77
6 майор Старший помощник начальника отделения Камашев
Павел Сергеевич		 01.06.80
7 капитан Помощник начальника отделения Хуриев
Руслан Георгиевич		 24.02.79
8 майор Заместитель начальника центра-
начальник ВДС		 Кузнецов
Алексей Николаевич		 27.10.77
9 старший прапорщик Техник Суржик
Геннадий Васильевич		 03.03.87
10 сержант Техник – начальник городка Дейнега
Андрей Валериевич		 07.10.82
11 старший лейтенант Начальник инженерной службы Микуленко
Евгений Николаевич		 10.12.81
12 майор Начальник службы радиационной,
химической и биологической защиты		 Главацкий
Артем Валерьевич		 29.09.79
13 майор Начальник медицинской службы Глазов
Дмитрий Леонидович		 01.01.75
14 майор Заместитель начальника центра
по материально-техническому
обеспечению — начальник отделения		 Абузаров
Михаил Алиханович		 27.05.80
15 старший лейтенант Начальник службы
ракетно-артиллерийского вооружения		 Мицкий
Сергей Сергеевич		 28.03.87
16 старший лейтенант Начальник продовольственной
и вещевой службы		 Ерин
Александр Игорьевич		 12.06.86
17 старший сержант Техник Бабарицкий
Николай Николаевич		 26.04.82
18 капитан Начальник цикла Абачев
Вадим Абдулмуминович		 01.07.81
19 капитан Старший преподаватель
(по воздушно-десантной подготовке)		 Круглый
Сергей Николаевич		 02.07.82
20 капитан Старший преподаватель
(по горной подготовке)		 Белогорцев
Денис Владимирович		 21.09.79
21 капитан Преподаватель
(по связи)		 Сазонов
Александр Николаевич		 24.02.81
22 капитан Преподаватель (по связи) Коновалов
Дмитрий Анатольевич		 28.04.85
23 капитан Преподаватель (по горной подготовке) Козаев
Эрик Шотаевич		 21.11.78
24 лейтенант Преподаватель (по воздушно-десантной подготовке) Князев
Станислав Михайлович		 17.02.78
25 майор Преподаватель (по огневой подготовке) Черников
Сергей Валерьевич		 29.10.71
26 капитан Преподаватель (по огневой подготовке) Петрухнов
Алексей Александрович		 02.07.83
27 майор Преподаватель (по тактико-специальной подготовке) Саидов
Шамиль Бибасханович		 24.05.75
28 старший лейтенант Преподаватель (по тактико-специальной подготовке) Нажмудинов
Магомед Ахмедович		 14.04.79
29 капитан Преподаватель (по тактико-специальной подготовке) Черноволов
Владимир Викторович		 11.09.82
30 капитан Преподаватель (по тактико-специальной подготовке) Липов
Владимир Борисович		 03.01.86
31 капитан Преподаватель (по инженерной подготовке) Селин
Иван Константинович		 14.07.86
32 майор Преподаватель (по подготовке авиационных наводчиков) Вознюк
Леонид Андреевич		 31.08.73
33 капитан Преподаватель (по подготовке
артиллерийских корректировщиков)		 Несрединов
Сейфедин Нариманович		 26.10.80
34 старший лейтенант Преподаватель (по боевому применению
технических средств разведки)		 Офицеренко
Андрей Игоревич		 20.05.84
35 капитан Преподаватель (по боевому применению
технических средств разведки)		 Федюн
Роман Сергеевич		 15.06.83
36 старший сержант Фельдшер-инструктор Колесников
Игорь Николаевич		 12.09.86
37 сержант Фельдшер-инструктор Николаев
Павел Александрович		 26.03.87
38 прапорщик Инструктор Дзагоев
Сослан Славович		 06.12.80
39 прапорщик Инструктор Хугаев
Юрий Сосланович		 21.11.71
40 сержант Инструктор Замуреев
Сергей Алексеевич		 29.04.85
41 сержант Инструктор Дзагоев
Ирбек Ахсарбекович		 23.07.85
42 старшина Начальник радиостанции Широков
Владимир Иванович		 12.06.84
43 прапорщик Механик-радиотелефонист Лебедева
Евгения Валерьевна		 19.02.77
44 младший сержант Радиотелефонист Стародубцева
Елена Александровна		 20.01.81
45 младший сержант Водитель-электрик Беркутов
Роман Сергеевич		 17.07.84
46 старший прапорщик Старший техник Икоев
Андрей Витальевич		 09.04.79
47 старший прапорщик Старшина Багаев
Генрих Григорьевич		 15.01.67
48 ефрейтор Санитарный инструктор Плотникова
Нелли Сергеевна		 15.12.82
49 старший прапорщик Командир взвода Калитин
Алексей Константинович		 04.08.79
50 старший сержант Инструктор (по вождению) Магкеев
Заур Олегович		 21.06.89
51 старший сержант Инструктор (по вождению) Бежик
Роман Николаевич		 31.08.88
52 старший сержант Инструктор (по вождению) Тигиев
Вадим Таймуразович		 27.08.80
53 старший сержант Инструктор (по вождению) Попов
Евгений Александрович		 15.06.84
54 сержант Инструктор (по вождению) Курилов
Аким Александрович		 16.08.93
55 старшина Инструктор (по вождению) Казаков
Сергей Васильевич		 15.03.89
56 старший сержант Инструктор (по вождению) Логвинов
Николай Георгиевич		 20.04.86
57 старший сержант Инструктор (по вождению) Шамурзаев
Абдулла Маликович		 04.05.81
58 старшина Инструктор (по вождению) Фастов
Илья Владимирович		 21.04.84
59 старший сержант Инструктор (по вождению) Магомедов
Закир Магомедалиевич		 07.12.87
60 старший сержант Инструктор (по вождению) Калаев
Эдуард Заурович		 04.05.84
61 старший сержант Инструктор (по вождению) Репринцев
Константин Сергеевич		 10.05.87
62 старший сержант Инструктор (по вождению) Маргарян
Эрик Сережаевич		 11.03.83
63 старший сержант Инструктор (по вождению) Гасанов
Рашид Гасанович		 19.07.86
64 старший сержант Инструктор (по вождению) Гасанов
Шамиль Гасанович		 03.12.91
65 старший прапорщик Командир взвода Сергеев
Андрей Сергеевич		 20.05.83
66 сержант Заместитель командира взвода — командир отделения Икоев
Максим Витальевич		 03.01.87
67 ефрейтор Старший водитель Качмазов
Юрий Романович		 04.11.89
68 сержант Водитель Матвиенко
Александр Владимирович		 11.05.85
рядовой Механик Гранкин Сергей Александрович 13.09.89
69 рядовой Водитель Тарасов
Иван Иванович		 26.01.89
70 рядовой Водитель Черткоев
Тамази Валерьевич		 12.05.87
71 сержант Командир отделения Музалевский
Евгений Викторович		 22.11.90
рядовой Водитель Ботоев Хетаг Аликович 02.03.99
72 младший сержант Водитель-электрик Сафронов
Андрей Александрович		 19.06.84
73 рядовой Электрик-механик Сергеева
Ольга Васильевна		 17.09.71
74 сержант Начальник медицинского пункта Шубный
Владимир Викторович		 02.08.88
75 сержант Санитарный инструктор Боброва
Светлана Михайловна		 26.01.81
76 младший сержант Санитар Стахеева
Юлия Владимировна		 03.12.79
77 капитан Начальник полигона Калитин
Георгий Константинович		 07.12.82
78 старший прапорщик Старшина Дементьев
Андрей Николаевич		 17.02.80
79 рядовой Электрик-оператор Федосеев
Константин Геннадьевич		 23.11.93
80 сержант Электрик-оператор Ложкин
Кирилл Андреевич		 21.09.93
81 рядовой Электрик-моторист Бондаренко
Андрей Евгеньевич		 02.03.95
82 рядовой Электрик-дизелист Суржик
Виталий Васильевич		 02.07.92
83 ефрейтор Электрик-дизелист Борисов
Егор Васильевич		 31.03.88
84 рядовой Водитель-моторист Тюнин
Николай Дмитриевич		 24.03.88
85 старшина Начальник стрельбища Лихман
Артем Алексеевич		 13.01.86
86 младший сержант Электрик-оператор Сакаев
Альберт Зелимханович		 15.12.90
87 рядовой Электрик-оператор Юкин
Дмитрий Васильевич		 06.08.94
88 старшина Начальник директрисы Черпаков
Вадим Владимирович		 02.05.73
89 ефрейтор Электрик-оператор Кодзаев
Роман Олегович		 21.04.94
90 рядовой Электрик-механик Останин
Денис Васильевич		 30.12.93
91 старший сержант Начальник директрисы Никитин
Сергей Геннадьевич		 03.09.86
92 рядовой Электрик-оператор Кайтмазов
Марат Георгиевич		 09.01.86
93 ефрейтор Электрик-механик Хугаев
Георгий Иванович		 19.11.97
94 старший сержант Старший инструктор-начальник городка Сабанчиев
Закир Солтанмеджидович		 12.03.89
95 старший сержант Электрик-оператор Пай
Владимир Вильямович		 07.11.87
96 старшина Электрик-механик Шахбазян
Гарик Павликович		 12.11.83
97 ефрейтор Начальник автодрома Винивитин
Юрий Анатольевич		 18.10.78

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Like

Метки:

Читайте также: