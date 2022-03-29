Розвідка здобула дані про російський 54-й центр підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України
Військові злочинці – військовослужбовці 54 центри підготовки розвідувальних підрозділів, що беруть участь у скоєнні військових злочинів проти народу України
СПИСОК
личного состава 54 центра подготовки разведывательных подразделений
войсковая часть 90091
Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ
Помните! За совершенные злодеяния против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности
|№
п/п
|Воинское
звание
|Воинская должность
|Фамилия
инициалы
|Дата рождения
|1
|подполковник
|Начальник центра
|Барсуков
Николай Николаевич
|26.04.82
|2
|старший лейтенант
|Помощник начальника центра
по физической подготовке —
начальник физической подготовки
|Семеняк
Александр Валентинович
|31.10.89
|3
|майор
|Начальник штаба- заместитель
начальника центра
|Калинченко
Павел Александрович
|17.03.76
|4
|капитан
|Помощник начальника штаба
|Плугарев
Александр Иванович
|04.10.80
|5
|майор
|Начальник отделения
|Глущенко
Александр Владимирович
|17.08.77
|6
|майор
|Старший помощник начальника отделения
|Камашев
Павел Сергеевич
|01.06.80
|7
|капитан
|Помощник начальника отделения
|Хуриев
Руслан Георгиевич
|24.02.79
|8
|майор
|Заместитель начальника центра-
начальник ВДС
|Кузнецов
Алексей Николаевич
|27.10.77
|9
|старший прапорщик
|Техник
|Суржик
Геннадий Васильевич
|03.03.87
|10
|сержант
|Техник – начальник городка
|Дейнега
Андрей Валериевич
|07.10.82
|11
|старший лейтенант
|Начальник инженерной службы
|Микуленко
Евгений Николаевич
|10.12.81
|12
|майор
|Начальник службы радиационной,
химической и биологической защиты
|Главацкий
Артем Валерьевич
|29.09.79
|13
|майор
|Начальник медицинской службы
|Глазов
Дмитрий Леонидович
|01.01.75
|14
|майор
|Заместитель начальника центра
по материально-техническому
обеспечению — начальник отделения
|Абузаров
Михаил Алиханович
|27.05.80
|15
|старший лейтенант
|Начальник службы
ракетно-артиллерийского вооружения
|Мицкий
Сергей Сергеевич
|28.03.87
|16
|старший лейтенант
|Начальник продовольственной
и вещевой службы
|Ерин
Александр Игорьевич
|12.06.86
|17
|старший сержант
|Техник
|Бабарицкий
Николай Николаевич
|26.04.82
|18
|капитан
|Начальник цикла
|Абачев
Вадим Абдулмуминович
|01.07.81
|19
|капитан
|Старший преподаватель
(по воздушно-десантной подготовке)
|Круглый
Сергей Николаевич
|02.07.82
|20
|капитан
|Старший преподаватель
(по горной подготовке)
|Белогорцев
Денис Владимирович
|21.09.79
|21
|капитан
|Преподаватель
(по связи)
|Сазонов
Александр Николаевич
|24.02.81
|22
|капитан
|Преподаватель (по связи)
|Коновалов
Дмитрий Анатольевич
|28.04.85
|23
|капитан
|Преподаватель (по горной подготовке)
|Козаев
Эрик Шотаевич
|21.11.78
|24
|лейтенант
|Преподаватель (по воздушно-десантной подготовке)
|Князев
Станислав Михайлович
|17.02.78
|25
|майор
|Преподаватель (по огневой подготовке)
|Черников
Сергей Валерьевич
|29.10.71
|26
|капитан
|Преподаватель (по огневой подготовке)
|Петрухнов
Алексей Александрович
|02.07.83
|27
|майор
|Преподаватель (по тактико-специальной подготовке)
|Саидов
Шамиль Бибасханович
|24.05.75
|28
|старший лейтенант
|Преподаватель (по тактико-специальной подготовке)
|Нажмудинов
Магомед Ахмедович
|14.04.79
|29
|капитан
|Преподаватель (по тактико-специальной подготовке)
|Черноволов
Владимир Викторович
|11.09.82
|30
|капитан
|Преподаватель (по тактико-специальной подготовке)
|Липов
Владимир Борисович
|03.01.86
|31
|капитан
|Преподаватель (по инженерной подготовке)
|Селин
Иван Константинович
|14.07.86
|32
|майор
|Преподаватель (по подготовке авиационных наводчиков)
|Вознюк
Леонид Андреевич
|31.08.73
|33
|капитан
|Преподаватель (по подготовке
артиллерийских корректировщиков)
|Несрединов
Сейфедин Нариманович
|26.10.80
|34
|старший лейтенант
|Преподаватель (по боевому применению
технических средств разведки)
|Офицеренко
Андрей Игоревич
|20.05.84
|35
|капитан
|Преподаватель (по боевому применению
технических средств разведки)
|Федюн
Роман Сергеевич
|15.06.83
|36
|старший сержант
|Фельдшер-инструктор
|Колесников
Игорь Николаевич
|12.09.86
|37
|сержант
|Фельдшер-инструктор
|Николаев
Павел Александрович
|26.03.87
|38
|прапорщик
|Инструктор
|Дзагоев
Сослан Славович
|06.12.80
|39
|прапорщик
|Инструктор
|Хугаев
Юрий Сосланович
|21.11.71
|40
|сержант
|Инструктор
|Замуреев
Сергей Алексеевич
|29.04.85
|41
|сержант
|Инструктор
|Дзагоев
Ирбек Ахсарбекович
|23.07.85
|42
|старшина
|Начальник радиостанции
|Широков
Владимир Иванович
|12.06.84
|43
|прапорщик
|Механик-радиотелефонист
|Лебедева
Евгения Валерьевна
|19.02.77
|44
|младший сержант
|Радиотелефонист
|Стародубцева
Елена Александровна
|20.01.81
|45
|младший сержант
|Водитель-электрик
|Беркутов
Роман Сергеевич
|17.07.84
|46
|старший прапорщик
|Старший техник
|Икоев
Андрей Витальевич
|09.04.79
|47
|старший прапорщик
|Старшина
|Багаев
Генрих Григорьевич
|15.01.67
|48
|ефрейтор
|Санитарный инструктор
|Плотникова
Нелли Сергеевна
|15.12.82
|49
|старший прапорщик
|Командир взвода
|Калитин
Алексей Константинович
|04.08.79
|50
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Магкеев
Заур Олегович
|21.06.89
|51
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Бежик
Роман Николаевич
|31.08.88
|52
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Тигиев
Вадим Таймуразович
|27.08.80
|53
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Попов
Евгений Александрович
|15.06.84
|54
|сержант
|Инструктор (по вождению)
|Курилов
Аким Александрович
|16.08.93
|55
|старшина
|Инструктор (по вождению)
|Казаков
Сергей Васильевич
|15.03.89
|56
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Логвинов
Николай Георгиевич
|20.04.86
|57
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Шамурзаев
Абдулла Маликович
|04.05.81
|58
|старшина
|Инструктор (по вождению)
|Фастов
Илья Владимирович
|21.04.84
|59
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Магомедов
Закир Магомедалиевич
|07.12.87
|60
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Калаев
Эдуард Заурович
|04.05.84
|61
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Репринцев
Константин Сергеевич
|10.05.87
|62
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Маргарян
Эрик Сережаевич
|11.03.83
|63
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Гасанов
Рашид Гасанович
|19.07.86
|64
|старший сержант
|Инструктор (по вождению)
|Гасанов
Шамиль Гасанович
|03.12.91
|65
|старший прапорщик
|Командир взвода
|Сергеев
Андрей Сергеевич
|20.05.83
|66
|сержант
|Заместитель командира взвода — командир отделения
|Икоев
Максим Витальевич
|03.01.87
|67
|ефрейтор
|Старший водитель
|Качмазов
Юрий Романович
|04.11.89
|68
|сержант
|Водитель
|Матвиенко
Александр Владимирович
|11.05.85
|рядовой
|Механик
|Гранкин Сергей Александрович
|13.09.89
|69
|рядовой
|Водитель
|Тарасов
Иван Иванович
|26.01.89
|70
|рядовой
|Водитель
|Черткоев
Тамази Валерьевич
|12.05.87
|71
|сержант
|Командир отделения
|Музалевский
Евгений Викторович
|22.11.90
|рядовой
|Водитель
|Ботоев Хетаг Аликович
|02.03.99
|72
|младший сержант
|Водитель-электрик
|Сафронов
Андрей Александрович
|19.06.84
|73
|рядовой
|Электрик-механик
|Сергеева
Ольга Васильевна
|17.09.71
|74
|сержант
|Начальник медицинского пункта
|Шубный
Владимир Викторович
|02.08.88
|75
|сержант
|Санитарный инструктор
|Боброва
Светлана Михайловна
|26.01.81
|76
|младший сержант
|Санитар
|Стахеева
Юлия Владимировна
|03.12.79
|77
|капитан
|Начальник полигона
|Калитин
Георгий Константинович
|07.12.82
|78
|старший прапорщик
|Старшина
|Дементьев
Андрей Николаевич
|17.02.80
|79
|рядовой
|Электрик-оператор
|Федосеев
Константин Геннадьевич
|23.11.93
|80
|сержант
|Электрик-оператор
|Ложкин
Кирилл Андреевич
|21.09.93
|81
|рядовой
|Электрик-моторист
|Бондаренко
Андрей Евгеньевич
|02.03.95
|82
|рядовой
|Электрик-дизелист
|Суржик
Виталий Васильевич
|02.07.92
|83
|ефрейтор
|Электрик-дизелист
|Борисов
Егор Васильевич
|31.03.88
|84
|рядовой
|Водитель-моторист
|Тюнин
Николай Дмитриевич
|24.03.88
|85
|старшина
|Начальник стрельбища
|Лихман
Артем Алексеевич
|13.01.86
|86
|младший сержант
|Электрик-оператор
|Сакаев
Альберт Зелимханович
|15.12.90
|87
|рядовой
|Электрик-оператор
|Юкин
Дмитрий Васильевич
|06.08.94
|88
|старшина
|Начальник директрисы
|Черпаков
Вадим Владимирович
|02.05.73
|89
|ефрейтор
|Электрик-оператор
|Кодзаев
Роман Олегович
|21.04.94
|90
|рядовой
|Электрик-механик
|Останин
Денис Васильевич
|30.12.93
|91
|старший сержант
|Начальник директрисы
|Никитин
Сергей Геннадьевич
|03.09.86
|92
|рядовой
|Электрик-оператор
|Кайтмазов
Марат Георгиевич
|09.01.86
|93
|ефрейтор
|Электрик-механик
|Хугаев
Георгий Иванович
|19.11.97
|94
|старший сержант
|Старший инструктор-начальник городка
|Сабанчиев
Закир Солтанмеджидович
|12.03.89
|95
|старший сержант
|Электрик-оператор
|Пай
Владимир Вильямович
|07.11.87
|96
|старшина
|Электрик-механик
|Шахбазян
Гарик Павликович
|12.11.83
|97
|ефрейтор
|Начальник автодрома
|Винивитин
Юрий Анатольевич
|18.10.78