Розвідники показали дрони, якими ГУР атакує військові об’єкти агресора

Зграя дронів готова до зльоту. У кожному ― по 75 кілограмів вибухівки. Підготована українськими розвідниками зброя ― частина удару по військових цілях держави-агресора росії.

Репортаж про роботу групи операторів далекобійних дронів ГУР МО України підготували журналісти програми “Донбас Реалії” на Радіо Свобода.

“Підготовка проводиться в декілька етапів. Передусім ми аналізуємо цілі, можливість дольоту до них, аналізуємо ППО, засоби радіоелектронної боротьби ворога, щоб знайти коридори, як пройти. Останній рік це робити надзвичайно складно, але все одно виходить”, ― розказав командир групи операторів далекобійних БПЛА ГУР МО України.

Він додав, що упродовж повномасштабного російського вторгнення в Україну застосування ударних дронів зазнало серйозних змін.

“Ми саме та група, яка першою запускала практично всі далекобійні дрони і ті, що були до них. Ми можемо бачити динаміку ― зараз ми можемо вражати цілі на 2000 км”, ― повідомив розвідник.

Більше про українські далекобійні дрони “Лютий”, “Бобер” та інші, якими оператори ГУР продовжують завдавати ударів по військовій цілях на росії, дивіться у репортажі за посиланням в першому коментарі.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України