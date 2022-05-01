«Руки трусятся… Не предупреждают ни хрена…». Очередные «хлопки» и «задымления» в Белгородской области России (видео)

Жители Белгородской области России сообщают о серии взрывов неустановленного происхождения и столбе дыма. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Жители, снявшие это видео отмечают близкость происшествия и возмущаются, что их никто не предупредил.

Взрывы и пожар зафиксированы начиная с 14:10 в воскресенье, 1 мая.