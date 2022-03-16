Русские летчики сбросили сверхмощную бомбу на Драмтеатр в Мариуполе который служил бомбоубежищем для сотен жителей

Об этом сообщает Сергей Тарута. «Там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан, сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать.»- написал он.

«Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки! Это театр, в котором шли представления на русском языке, это убежище, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя. Мир обязан услышать крики, стоны, причитания мариупольцев, которых живьем похоронили под завалами! Распространяйте, говорите, призывайте спасти Мариуполь!

С другой стороны, мы берем на себя обязательство. Перед погибшими и выжившими под рашистскими бомбардировками. Обязательство найти каждого летчика, сбрасывающего на Мариуполь и другие украинские города бомбы. Мы найдем каждого. Найдем и уничтожим. Мы не остановимся, пока хоть один из них дышит. Мы сотрём с лица каждого. Это наша святая обязанность!» — заключает политик.