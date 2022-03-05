Захваченный сегодня в плен под Черниговом русский лётчик Красноярцев, бомбивший мирных жителей города, также совершал подобные преступления в Сирии. Это стало очевидным, после публикации расследователями групповой фотографии где он стоит рядом с сирийским диктатором Асадом (слева) на военном аэродроме в Сирии.

По уточненной информации медицинских учреждений, только 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин.

Сирийские правительственные войска, поддерживаемые Воздушно-космическими силами (ВКС) России, систематически совершали удары по десяткам больниц, школ и рынков в районе контролируемого повстанцами города Идлиб на северо-востоке страны. К такому выводу пришли авторы расследования военных действий в Сирии в ноябре 2019 — июне 2020 года, проведенного независимой международной комиссией по заказу Совета по правам человека ООН, результаты которого были представлены во вторник, 7 июля 2020 года, в Женеве.