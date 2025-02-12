Рятувальники показали наслідки російської атаки балістикою у Києві: 1 загиблий, 4 постраждалих

У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, є загиблий та четверо постраждалих.

За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:

Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх, загинула людина.

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м.

Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Дослівно ДСНС: “На всіх локаціях працюють рятувальники. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу”.