Рятувальники показали наслідки російської атаки балістикою у Києві: 1 загиблий, 4 постраждалих
У ДСНС повідомили про наслідки балістичного удару ворога по Києву: виникли масштабні пожежі, є загиблий та четверо постраждалих.
За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста:
Оболонський район – пожежа в офісній будівлі з 7-го по 1-й поверх, загинула людина.
Святошинський район – падіння уламків, обійшлося без постраждалих.
Дослівно ДСНС: “На всіх локаціях працюють рятувальники. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу”.