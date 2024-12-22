Рятувальники показали наслідки влучання уламків «Шахеда» у дах будинку на Київщині (фото)
Внаслідок падіння уламків БпЛА загорілось 30 м² крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку
На Київщині у Броварах вже ліквідовано наслідки влучання уламків ворожого БпЛА в багатоповерхівку. Фото наслідків опублікував пресцентр Державної служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку.
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😱 Момент влучання уламків ворожого дрона у багатоповерхівку в Броварах на Київщині pic.twitter.com/SPKc3gCixz
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 22, 2024