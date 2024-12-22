Рятувальники показали наслідки влучання уламків «Шахеда» у дах будинку на Київщині (фото)

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Внаслідок падіння уламків БпЛА загорілось 30 м² крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку

На Київщині у Броварах вже ліквідовано наслідки влучання уламків ворожого БпЛА в багатоповерхівку. Фото наслідків опублікував пресцентр Державної служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото) фото 1
Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото) фото 2
Рятувальники показали, що залишилось з даху будинку на Київщині, в який влучили уламки «Шахеда» (фото) фото 3

Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку.

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