С кем поведешься… Погиб российский наемник, который фотографировался с ликвидированным «Моторолой» (фото)

Украинский патриот и блогер с оккупированных территорий «Necro Mancer» пополнил свой каталог погибших террористов, воевавших на Донбассе, очередным «ихтамнетом»

«Калыга Владимир Александрович (Колыма). «Спарта» (ДНР). Место жительства – Краснодар (РФ). Родился 26/04/1971. Стал «груз 200» 13/08/2020. Обстоятельства смерти требуют уточнения».

Информация взята из некрологов сторонников «русского мира», в частности о смерти боевика сообщают «Ветераны ОРБ МП «Спарта».

Владимир Калыга числится в базе «Миротворца» российским наемником, но здесь пока не знают о его смерти.

Реал