Сапери показали зібрані на околицях Києва касетні боєприпаси російської ракети Х-101

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили та ліквідували 60 касетних бойових частин ракети Х-101, яка в неділю вранці, 18 серпня, атакувала Київ та була збита на підльоті до міста.

Боєприпаси виявили на місці падіння уламків ракети в одному із лісопаркових господарств Києва. Вибухонебезпечні предмети транспортували на підривний майданчик і знищили.

В ДСНС вказали, що «небезпечні м’ячики» мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. При цьому під час їх падіння на землю зазвичай частина з них не детонує, але є дуже небезпечними, оскільки можуть спрацювати навіть від незначного доторку.

«У жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся їх і одразу повідомляйте про такі знахідки на 101», – наголошують рятувальники.

Рано-вранці у неділю російська авіація апустила в напрямку Києва ракету Х-101 з касетною бойовою частиною. Повітряні сили знищили її орієнтовно в околицях Броварів. Такі ракети містять багато менших боєприпасів, які при вибуху розлітаються по значній площі. Як зазначив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, це вперше окупанти застосували по Києву крилату ракету такої конструкції, а сама ракета здатна завдавати більшої шкоди. // Дзеркало тижня