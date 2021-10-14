СБУ допитала бойовика так званої «ЛНР», який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування (відео)

Контррозвідники СБУ, спільно з військовослужбовцями Збройних Сил, затримали на лінії розмежування бойовика так званої “ЛНР”. Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ.

Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, зловмисник є учасником одного з підрозділів «6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР».

Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

У 2014 році він вступив до лав бандформування «Брянка СССР». Згодом “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Нагадаємо, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Затримання та документування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

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